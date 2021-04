Köln 50667: Patrick macht Lucy schwere Vorwürfe!

Patrick wirft Lucy in der neuen Folge von „Köln 50667“ vor, ihr Leben nicht im Griff zu haben. Als ihr Sam wenig später einen Job im Vanity anbietet, ergreift sie die Gelegenheit – ohne richtig hinzuhören. Lucy ist enttäuscht, als sich herausstellt, dass sie dort putzen soll.

Lucy und Jill kommen am frühen Morgen nach Hause und verärgern Patrick, der sich vom feuchtfröhlichen Herumgealbere der Mädels gestört fühlt. Im Streit hält er Lucy vor, dass sie ihr Leben nicht im Griff habe und sich dringend Arbeit suchen sollte. So kommt es Lucy mehr als gelegen, als Sam sie wenig später anruft, um ihr einen Putzjob im Vanity anzubieten.

Lucy soll Toiletten schrubben

Lucy, die am Telefon nicht richtig hinhört, sagt zu und freut sich darauf, mit Jill gemeinsam an der Theke des Vanity zu arbeiten. So ist die Enttäuschung später umso größer, als Sam ihr eröffnet, dass Lucy lediglich die Toiletten im Vanity schrubben wird.