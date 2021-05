Köln 50667-Patrick: Harte Worte an Lucy!

Jill nimmt sich bei „Köln 50667“ eine deutliche Ansage von Patrick, die eigentlich an Lucy gerichtet war, sehr zu Herzen. Sie beschließt, etwas für ihre eigene berufliche Zukunft zu tun. Letztlich gelingt es ihr sogar, Lucy ebenfalls davon zu überzeugen.

Jill ist nicht gerade begeistert, dass Lucy Patrick immer noch nicht die Wahrheit über den Verlust ihres Jobs im Vanity verraten hat. Sie verspricht aber, weiter dichtzuhalten, zumal Lucy eine tolle Stelle in Aussicht hat. Als Lucy diesen Job doch nicht bekommt, ist sie super enttäuscht. Jill muntert ihre Freundin auf. Gleichzeitig erfährt Patrick von Sam, dass Lucy längst gefeuert wurde und ist stinksauer.

Die Ansage prallt bei Lucy ab

Während Patricks harte Worte an Lucy mehr oder weniger abprallen, nimmt Jill sie sich umso mehr zu Herzen: Denn alles, was Patrick über Lucy sagt, trifft mehr oder weniger auch auf sie zu. Jill beschließt, dass sie etwas in ihrem Leben ändern muss und kann sogar Lucy überzeugen mitzuziehen. Gemeinsam machen sie einen Berufsorientierungstest… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.