Köln 50667: Paco hat Interesse an Nik!

Freddy bekommt bei „Köln 50667“ den Job im Vanity. Nik tut der unterlegene Mitbewerber Paco im Nachhinein leid. Er sorgt dafür, dass dieser auch in dem Club arbeiten darf. Noch ahnt Nik allerdings nicht, dass Paco weitergehendes Interesse an ihm hat.

Nik ist zunächst Feuer und Flamme, als er Freddy überreden kann sich, auf den freigewordenen Bar-Posten im Vanity zu bewerben. Er räumt mittels eines kleinen Tricks dessen Mitbewerber Paco zunächst aus dem Weg. Doch so ganz freuen kann er sich nicht über seinen Triumph, denn Paco ist ein echt fairer, korrekter Kerl und die Absage bringt ihn ganz schön in Bedrängnis. Und so setzt sich Nik schließlich für ihn ein und verschafft ihm den Posten als zweites „Mädchen für alles“ im Vanity.

Paco schickt ihm ein Küsschen-Smiley

Er selbst geht ohnehin davon aus, in absehbarer Zeit dort nur noch als Resident DJ zu arbeiten. Nik hat ein gutes Gefühl wegen seiner guten Tat und denkt sich zunächst nicht viel dabei, als Paco sich abends mit einer SMS und Küsschen-Smiley für seinen Einsatz bedankt. Lediglich Lea, die Paco Niks Handynummer gegeben hatte, vermutet, dass Paco an Nik ein weitergehendes Interesse haben könnte…