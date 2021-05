Köln 50667: Oskar will bei Sara landen!

Oskar hofft bei „Köln 50667“, dass er bei der Referendarin Sara landen kann. Sie bekommt im Vanity jedoch mit, wie Oskar Sex auf dem Klo mit Samantha hat. Beim nächsten Flirtversuch macht Sara ihm klar, dass er sich lieber um seine Freundin kümmern sollte.

Oskar schmachtet trotz seiner Affäre mit Samantha immer noch die neue Referendarin Sara an, die scheinbar endlich auch ein gewisses Interesse an ihm zu zeigen scheint. Gerade so eben gelingt es ihm, seine Schwärmerei vor Samantha zu verbergen – und umgekehrt seine Affäre mit Samantha vor Sara. Als er dann auch noch erfährt, dass er bei seinem neuen Nebenjob im Vanity Sara wahrscheinlich häufiger als Gast zu Gesicht bekommen wird, hält er das für ein gutes Zeichen.

Samantha und Oskar haben Klo-Sex

Er will weiter an ihr graben. Leider macht ihm Samantha einen Strich durch die Rechnung, als sie Oskar im Vanity überrascht und zum Sex auf dem Klo verführt. Wie sich später herausstellt, hat Sara die Aktion mitbekommen. Bei einem erneuten Flirtversuch von Oskar macht sie ihm klar, dass er sich vielleicht doch lieber um seine Freundin kümmern sollte als um die Flirterei mit seiner Lehrerin. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.