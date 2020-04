Köln 50667-Oskar: Liebesleben mit Lea läuft schlecht!

Oskar ist bei „Köln 50667“ sauer: Sein Liebesleben mit Lea läuft schlecht. Außerdem hat er irgendwie keine Ahnung, was in dieser Frau vorgeht. Selbst Charlie, Mel und Ben wissen keinen Rat. Dann begeht der eifersüchtige Teenager auch noch eine Dummheit.

Am Morgen findet das heiße Liebesspiel im Whirlpool von Lea und Oskar ein abruptes Ende. Sehr zu dessen Ärger, denn ihr letzter Sex ist bereits eine Woche her. Nacheinander vertraut Oskar sich Charlie und später im Loft Mel und seinem Vater an.

Oskar macht sich große Sorgen

Der macht seinem Sohn Mut. Doch am Abend hat Oskar seine Sorgen über Leas seltsames Verhalten noch immer nicht vergessen, weswegen er sich zu einer blöden, eifersuchtsgesteuerten Aktion hinreißen lässt. Während Lea danach frische Luft im Freien schnappt, bekommt Oskar einen Heiratsantrag im Cage mit und kommt ins Grübeln… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.