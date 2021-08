Köln 50667: Oskar lässt sich von Dario blenden!

Oskar lässt sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ vom coolen neuen Schüler Dario blenden und verteidigt ihn vor Cleo. Sie ist misstrauisch, weil sie dessen Gehabe peinlich findet. Als Oskar dann Dario ins Loft einlädt, wird deutlich, dass dieser ein Auge auf Cleo geworfen hat.

Oskar ist ziemlich beeindruckt, als der neue Schüler Dario einen coolen Auftritt mit seiner Protzkarre hinlegt, während Cleo das Ganze einfach nur peinlich findet. Oskar nimmt Darios Einladung, eine Spritztour mit dessen Auto zu machen, sofort an. Cleo hingegen hat bei ihm ein komisches Bauchgefühl, was Oskar nicht wirklich verstehen kann. Auch als Cleo ihm erzählt, dass in der Schule darüber getuschelt wird, dass Dario im Knast war, bleibt Oskar unbeeindruckt.

Dario wirft ein Auge auf Cleo

Er erinnert Cleo daran, dass auch er vorbestraft ist und jeder eine Chance verdient hat. Oskar hatte beim Cruisen so viel Spaß mit Dario, dass er ihn spontan für den Abend ins Loft einlädt. Cleo ist davon wenig begeistert, will Dario aber Oskar zuliebe eine Chance geben. Leider werden ihre Bedenken befeuert, als Dario sich scheinbar hinter Oskars Rücken frech an sie ranmachen will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.