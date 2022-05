Köln 50667: Oskar ist Kingsley ein Dorn im Auge!

Oskar ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ enttäuscht, weil sein Vater Ben nie Zeit für ihn hat. Sogar abends kümmert er sich intensiv um den Nachwuchs-Boxer Kingsley. Als Oskar die beiden bei einer Besprechung beobachtet, wird er wütend. Kingsley ist ihm ein Dorn im Auge.

Oskar gibt vor dem Wohnheim den nackten Flitzer, als ausgerechnet Ben dort auftaucht. Oskar wurmt es, dass sein Vater schon wieder so einen Hallodri-Eindruck von ihm bekommen hat. Nun will er die Sache möglichst schnell wieder ausbügeln. Doch im Boxclub hat Ben alle Hände voll zu tun. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dem Nachwuchs-Boxer Kingsley.

Oskar ist sehr verletzt

Auch am Abend ist er verhindert. Als Oskar mit seinen Freunden ein Bier in der Bar 51 heben will, wird ihm vor Augen geführt, warum Ben keine Zeit hat: Er bespricht mit Kingsley dessen Trainingsplan und nimmt eine Art Vaterrolle für ihn ein. Oskar versetzt das einen Stich. Je mehr Bier er trinkt, desto mehr ist dieser Kingsley ihm ein Dorn im Auge. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.