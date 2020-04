Köln 50667: Oskar hat sich nicht mehr unter Kontrolle!

Ben sitzt bei „Köln 50667“ zwischen allen Stühlen: Seinen Sohn treiben Eifersucht und Liebeskummer zu einer Verzweiflungstat nach der anderen, während er selbst sich nach Lea verzehrt. Schließlich schickt er ihr eine Nachricht – auf die sie nicht reagiert.

Ben ist erschrocken, als er morgens mitbekommt, dass Oskar sich unbemerkt aus dem Loft geschlichen hat und vor Leas Wohnung randaliert. Mit Müh und Not kann er seinen verzweifelten und angetrunkenen Sohn nach Hause holen, doch kaum ausgenüchtert, will Oskar dann Lea schon wieder ausspionieren. Oskar ist überzeugt, dass da ein anderer Mann im Spiel ist und er muss einfach wissen, um wen es sich dabei handelt!

Oskar hat Liebeskummer

Schweren Herzens begleitet ihn Ben und kann gerade noch verhindern, dass Oskar mitbekommt, wie Lea versucht, seinen Vater anzurufen. In Ben tobt der Kampf zwischen den Schuldgefühlen, die er angesichts des verzweifelten Liebeskummers seines Sohnes hat, und seinem eigenen Schmerz, weil er nicht in Leas Nähe sein kann. Gegen alle Vernunft schickt er ihr am Abend aber doch noch eine Nachricht – nur um sich selbst direkt dafür zu hassen, zumal sie nicht daran denkt, zu antworten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.