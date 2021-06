Köln 50667: Oskar hat sich in Sara verliebt!

Oskar ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ verliebt in die Referendarin Sara. Das wird ihm erst recht klar, als er sie bei einem vermeintlichen Date mit einem Lehrer trifft. Oskar ist eifersüchtig. Er will nun auch Samantha sagen, für wen sein Herz wirklich schlägt.

Die Referendarin Sara geht Oskar nach wie vor nicht aus dem Kopf. Seine Lage wird immer verzwickter, weil er nicht sicher ist, ob sie auch etwas für ihn empfindet. Als Oskar dann auch noch Sara bei einem vermeintlichen Date mit ihrem Lehrerkollegen Schmitter trifft, ist er voller Eifersucht.

Oskar ist eigentlich mit Samantha zusammen

Ihm wird deutlich vor Augen geführt, für wen sein Herz wirklich schlägt. Allerdings gibt es da noch das Problem, dass Oskar eigentlich mit Samantha zusammen ist. Er muss nun den Mut finden, seiner Freundin die bittere Wahrheit zu sagen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.