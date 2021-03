Köln 50667: Olli wird auf eine harte Probe gestellt!

Olli fällt es bei “Köln 50667” immer schwerer, seine Rolle als Ehemann von Paco zu spielen. Als Finn mit zwei attraktiven Yoga-Freundinnen auftaucht, wird er auf eine harte Probe gestellt. Die Situation spitzt sich zu, als die Frauen über Nacht bleiben.

Olli muss sich am Morgen vor Paco eingestehen, dass er die Sache mit dem Post von Influencer Finn am Vortag unterschätzt hat. Er bekommt etliche Nachrichten von Bekannten, die ihm nicht abnehmen wollen, dass er plötzlich schwul sein soll. Pacos Angst, dass so alles ans Licht kommen könnte, ist mehr als berechtigt.

Olli will d en schwulen Ehemann perfekt spielen

Olli verspricht, ab jetzt den perfekten schwulen Ehemann abzugeben und unter dem Radar zu schwimmen. Als jedoch Finn mit zwei superheißen Yoga-Freundinnen bei ihm im Kiosk auftaucht, kann er nicht anders und lädt die drei zu sich ein, um dort ihre ausgefallene Yoga-Stunde nachzuholen. Olli muss sich unglaublich zusammenreißen und kann seine Augen nur schwer von den perfekten Rundungen der beiden Grazien lassen.

Paco nimmt Olli kaum ab, dass er den beiden nur „helfen“ wollte. Olli bleibt zwar stark und spielt auch dann noch den liebenden Ehemann, als die beiden Frauen über Nacht bleiben und eine ihm sogar so etwas wie Avancen macht. Doch innerlich stirbt Olli tausend Tode und weiß ehrlich nicht, ob er solche Situationen oft aushalten kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.