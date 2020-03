Köln 50667: Olli unter Lügen-Stress!

Wieder einmal steht Olli bei „Köln 50667“ unter Lügen-Stress: Weil er Stella weisgemacht hat, die Woche in Japan zu verbringen, will sie nun permanent erst Foto-, dann Videobeweise. Zwar gelingt es ihm, alles zu faken, aber am Ende ist er völlig erledigt.

Olli ist total gestresst. Um einem teuren Sylt-Aufenthalt zu entgehen und auch, um endlich ein bisschen Ruhe vor seinen eigenen Lügengeschichten zu haben, hat er gegenüber Stella behauptet, die ganze Woche in Japan zu sein. Leider läuft das aber nicht wie geplant, denn sie möchte nun die ganze Zeit Bilder haben. Olli braucht also wieder einmal die Hilfe seiner Freunde. Zusammen mit ihnen kreiert er Fake-Fotos aus Japan, womit er sogar durchkommt.

Olli treibt ein paar Japaner auf

Aber das ist noch nicht alles, denn nun will Stella ein Video-Telefonat führen. Zu Ollis Glück gelingt es ihm tatsächlich, ein paar Japaner aufzutreiben, mit denen er eine Nippon-Party im Karaoke-Taxi fingieren kann. Weil auch das irgendwie funktioniert, kommt Stella nicht hinter den Schwindel. Als sie sich aber zu allem Überfluss auch noch einen sexy Video-Anruf aus dem Hotel wünscht, stößt auch Olli an seine Grenzen. Fest steht: Lange wird er diesen Stress nicht mehr ertragen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.