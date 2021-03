Köln 50667-Olli und Paco: Fliegt die Scheinehe auf?

Olli und Paco bekommen bei “Köln 50667” Besuch von der Ausländerbehörde. Danach nehmen sie sich vor, noch weiter unter dem Radar zu leben. Ihre Scheinehe soll auf keinen Fall auffliegen. Doch plötzlich ist Olli aufgrund einer Heldentat in aller Munde.

Olli bekommt es gehörig mit der Angst zu tun, als morgens nach längerer Abstinenz wieder die Ausländerbehörde vor der Tür steht. Die beiden Jungs wimmeln den Besuch zwar bravourös ab, dennoch ist es für das (Schein-)Ehepaar Grund genug, in Zukunft in puncto One-Night-Stands und Flirts eher unter dem Radar zu leben. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, da Olli aufgrund eines dummen Zufalls und einer couragierten Heldentat im Kiosk unbeabsichtigt in den Fokus der Allgemeinheit gerät.

Sind die beiden geliefert?

Er ist sich zwar sicher, dass es keinerlei negative Auswirkungen haben wird, doch Paco sieht das alles kritischer. Denn wenn ihre Aktion mit der vorgetäuschten schwulen Beziehung irgendwie ans Tageslicht kommen sollte, sind die beiden schlichtweg geliefert.