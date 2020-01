Köln 50667: Olli und Lea küssen sich!

Nach einem ereignisreichen Tag äußern Oskar und Nelli bei „Köln 50667“ den Wunsch, dauerhaft bei Mel in Köln bleiben zu wollen. Sie selbst findet den Gedanken ebenfalls gar nicht schlecht. Dann jedoch sieht sie Olli und Lea in einer verfänglichen Situation.

Mel bekommt am Morgen Besuch von Oskar und Nelli. Gemeinsam verbringen sie einen aufregenden Tag in Köln. Die Ältere zeigt den Teenagern ihren Stammclub, das Cage und die coolsten Spots in der Domstadt. Schon am Nachmittag gestehen die beiden, dass sie am liebsten gleich bei Mel bleiben wollen. Auch diese wird bis zum Abend immer nachdenklicher, denn sie realisiert, wie sehr sich die Kids nach einem aufregenden Leben in der Großstadt sehnen.

Wird Olli das nächste Opfer von Lea?

Am Abend wird ihr im Gespräch mit Sophia dann klar, dass sie genau das Gleiche will – Leben in der Bude. Mel beschließt, Daniel am nächsten Tag um Erlaubnis zu fragen. Ihre Euphorie wird allerdings kurz darauf etwas gedämpft, als sie vor dem Loft mitbekommen, wie Olli und Lea sich küssen. Nun macht sie sich Sorgen, dass Olli das nächste Opfer der in ihren Augen männermordenden Lea sein könnte. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.