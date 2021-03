Köln 50667: Olli schläft mit Leni!

Bei “Köln 50667” hat Olli einen großen Fehler begangen. Denn trotz der Scheinehe mit Paco hat er mit Leni geschlafen. Wenn das raus kommen würde, wäre er geliefert – aber kann er das wirklich geheim halten?

Olli hält seinen One-Night-Stand mit Leni vor Paco geheim. Obwohl die beiden nur eine Scheinehe führen und er gar nicht wirklich homosexuell ist, plagt Olli sein schlechtes Gewissen – zumal sich Paco ihm gegenüber sehr fürsorglich verhält.

Olli kann Seitensprung vor Fake-Ehemann Paco geheim halten

Olli ist nach seinem One-Night-Stand in der Bredouille. Obwohl er seiner Sexpartnerin Leni in letzter Sekunde zur Flucht verhelfen und somit den „Seitensprung“ vor seinem Fake-Ehemann Paco geheim halten konnte, nagt nun das schlechte Gewissen an ihm. Als wäre das nicht schon unangenehm genug, wird Olli von Paco auch noch überaus fürsorglich behandelt – aus Dankbarkeit dafür, dass er die Scheinehe mit ihm eingegangen ist. Dadurch wird Ollis innere Stimme, die ihm Selbstvorwürfe macht, erst recht getriggert… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.