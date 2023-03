Köln 50667: Olli lässt sich auf einen Deal mit Helmut ein!

Olli lässt sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ auf einen Deal mit Helmut ein, um seinen Job als Campingplatzwart zu retten. Allerdings scheitert das Vorhaben auf der ganzen Linie. Olli ist endgültig raus. Er schmiedet neue Pläne und will Campingplatz-Inhaber werden.

Olli kann und will es weiterhin nicht hinnehmen, dass er seinen Job als Campingplatzwart verloren hat. Vergeblich kämpft er bei Bibi um eine zweite Chance. Neue Hoffnung macht ihm ausgerechnet Helmut, der stocksauer auf Jan ist und einen Deal vorschlägt: Wenn Olli Helmut dabei hilft, dessen Ehe mit Bibi zu retten, hilft er ihm im Gegenzug dabei, seinen Job zurückzubekommen.

Helmut und Bibi verkrachen sich

Obwohl Jan und die restlichen WGler zweifeln, dass das eine gute Idee ist, will Olli es zumindest versuchen. Der Erfolg bleibt allerdings aus. Helmut und Bibi verkrachen sich noch mehr. Die Folge: Olli ist als Platzwart endgültig raus. Er bläst jedoch nicht lange Trübsal, sondern hat schon einen neuen Traum und arbeitet an dessen Verwirklichung: Er will selbst Campingplatz-Inhaber werden.