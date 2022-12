Köln 50667: Olli kann Ben nicht verzeihen!

Olli kann Ben in der neuen Folge von „Köln 50667“ einfach nicht verzeihen, mit Ava geschlafen zu haben. Als er gegenüber Ava ausrastet, fliegt Olli aus dem Praktikum. In seiner Verzweiflung sucht er Trost bei Jule. Olli hat das Gefühl, dass er nur noch Pech im Leben hat.

Olli ist frustriert und gekränkt, weil Ben mit Ava geschlafen hat. Er kann die Entschuldigung seines Bruders nicht annehmen und rastet bei der Arbeit auch noch gegenüber Ava aus. Prompt fliegt Olli aus dem Praktikum. Später schüttet er Jule sein Herz aus. Olli findet, dass er einfach nur noch Pech im Leben hat. Scheinbar geht alles, was er anfasst, zu Bruch.

Jule hat Ben alles erzählt

Noch ahnt er nicht, dass Jule das alles Ben erzählt. Der hat nun erst recht ein schlechtes Gewissen. Am Abend will Ben noch einmal mit Olli reden. Unabhängig davon hat auch Ava diese Idee. Als die beiden zusammen aufkreuzen, ist Olli erst recht verärgert. Er findet das doppelt dreist. Olli ergeht sich in Selbstmitleid und überlegt schon ernsthaft, ob er Köln verlassen soll.