Köln 50667-Olli: Bricht er mit seinen Freunden?

Olli gewinnt bei „Köln 50667“ zusammen mit Kevin und Tom 5.000 Euro mit Rubellosen. Leider investiert er kurz darauf nicht nur den eigenen Anteil, sondern auch den seiner Freunde in ein Marketingvideo für sein Business als Motivationscoach. Das gibt Ärger.

Olli kann sein Glück kaum fassen, als er mit Kevin und Tom tatsächlich 5.000 Euro mit Rubbellosen gewinnt. Während die Kumpels schon ihr Geld verplanen, will er seinen Anteil in seine künftige Karriere als Motivationscoach investieren. Zuerst braucht er dringend ein Werbevideo. Der dafür zunächst angedachte Dreh mit Diego wäre zwar günstig, doch Kevins und Toms Kommentare zeigen Olli, dass er diese Sache professioneller angehen muss. Auch wenn das teuer wird.

Olli hält zu Stella

Und so gibt Olli nicht nur seinen eigenen Gewinn, sondern auch den der beiden anderen für einen teuren Videodreh aus. Am Ende ist zwar Stella mächtig stolz auf Olli und erste Kunden scheinen Interesse an seinem Coaching zu haben. Aber Kevin und Tom sind enttäuscht und machen Olli unmissverständlich klar, was sie von ihm halten. Doch er zeigt sich stur und uneinsichtig: Um Stella zu halten, nimmt er selbst den Bruch mit seinen Freunden in Kauf. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.