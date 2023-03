Köln 50667: Neustart für Nina!

Neustart für Nina in der neuen Folge von „Köln 50667“. Nach eineinhalb Jahren Fernbeziehung zieht sie mit ihrer großen Liebe Kenan zusammen. In Mülheim wollen die beiden mit ihren jeweiligen Kindern in einer Patchworkfamilie leben und sich den Traum vom eigenen Café erfüllen.

Für Nina bricht ein neuer Lebensabschnitt an. Nach anderthalb Jahren Fernbeziehung macht sie Nägel mit Köpfen und zieht zu ihrer großen Liebe Kenan nach Köln. Die beiden möchten im rechtsrheinischen Stadtteil Mülheim zusammenleben und ihren gemeinsamen Traum endlich Wirklichkeit werden lassen.

Nina und Kenan wollen eine Patchworkfamilie gründen

Dabei geht es nicht nur um den beruflichen Neustart mit einem eigenen kleinen Café. Nina und Kenan wollen auch zusammen mit ihren jeweiligen Kindern eine Patchworkfamilie bilden. Dabei warten etliche große und kleine Herausforderungen auf sie. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.