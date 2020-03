Köln 50667: Nelli will das Herz von Lucas erobern!

Bei ihrer Feier zum 17. Geburtstag will Nelli bei „Köln 50667“ endgültig Lucas Herz gewinnen. Leider hat der im Cage erst einmal eine andere im Schlepptau – Samantha. Nachdem sich Nelli dieser mit einem Trick entledigt hat, wähnt sie sich nun fast am Ziel.

Nelli freut sich auf ihre Geburtstagsparty zum 17. im Cage und will bei dieser Gelegenheit alles daransetzen, Luca endlich für sich zu gewinnen. Doch der Anfang ist holprig, denn Luca taucht nicht allein, sondern mit Samantha im Club auf. Nelli ist zuerst enttäuscht, doch Charlie hat beobachtet, dass offenbar auch Tom Interesse an Samantha hat. Daraufhin macht Nelli mit diesem, der sich vor Luca immer noch als ihr Freund ausgibt, Schluss und setzt ihn zeitgleich auf Samantha an.

Nelli kommt ihrem Ziel näher

Als Nelli und Luca später allein im Lager sind, um nach hartem Alkohol zu suchen, kommen Tom und Samantha knutschend dazu. Luca schickt Samantha daraufhin in die Wüste und Nelli kommt ihrem Ziel immer näher. Das lässt sie glauben, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sie und ihr Traumtyp endlich ein Paar werden. Zu früh gefreut? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.