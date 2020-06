Köln 50667: Nelli sagt die ganze Wahrheit!

Nelli zerbricht bei „Köln 50667“ fast an ihrem schlechten Gewissen. Als sie es nicht mehr aushält, offenbart sie ihre Tat entgegen Oskars Rat der schlafenden Lea. Während des Geständnisses merkt Nelli, dass Ben hinter ihr steht und alles mitbekommen hat.

Nelli gesteht Charlie völlig fertig, dass sie es einfach nicht übers Herz bringen konnte, den anderen die Wahrheit zu sagen, weil sie fürchtet, dass alle sie danach hassen werden. Und während sie beschließt, die Sache mit Lea besser für sich zu behalten, gerät sie mit Oskar aneinander.

Nelli wird an den Unfall erinnert

Ihm vertraut sie sich schließlich komplett an – und muss ihm versprechen, niemandem die Wahrheit zu sagen, um sich Ärger zu ersparen. Nelli wird später jedoch schmerzlich an den Unfall erinnert und beschließt daraufhin im Alleingang, eine Beichte abzulegen. Während sie der schlafenden Lea erzählt, was sie ihr angetan hat, gerät sie plötzlich in Panik. Denn ihr Vater Ben steht hinter ihr – und er hat das Geständnis offenbar komplett mitgehört. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.