Köln 50667: Nelli lügt für Luca!

Als ein Gespräch mit David bei „Köln 50667“ erfolglos bleibt, entscheidet sich Nelli zu einer Lüge, um Luca aus der Klemme zu helfen: Sie gibt vor, das am Vortag gefundene Gras sei ihres. Zwar glaubt ihr die Familie nicht, aber Luca ist dennoch fein raus.

Nelli scheitert am Morgen beim Versuch, ihren Lehrer David davon zu überzeugen, bei Luca Milde walten zu lassen, was das am Vortag gefundene Tütchen Gras anbetrifft. Um dem Freund doch noch aus der Misere zu helfen, entschließt sie sich kurzerhand, vor allen Lehrern die Schuld auf sich zu nehmen.

Nelli gerät ins Kreuzverhör

Zu Hause gerät sie ins Kreuzverhör von David, Mel und Oskar – diese glauben, Nelli habe aus Liebe zu Luca etwas gestanden, was sie gar nicht getan hat. Doch die 17-Jährige bleibt bei ihrer Story und verschwindet aus dem Loft. Am Abend ist sie wieder im siebten Himmel, als ihr Schwarm sie mit Küssen und lieben Worten um den Finger wickelt. Die ganze Folge von „Köln 50667“ zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.