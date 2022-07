Köln 50667: Mo will sich von Jill distanzieren!

Mo möchte in der neuen Folge von „Köln 50667“ eigentlich auf Distanz zu Jill bleiben. Als er jedoch mitbekommt, wie andere Studenten über sie herziehen, beschließt er, für sie da zu sein. Er überredet Jill zu einem Ausflug am See. Die beiden verbringen dort einen schönen Tag.

Mo bricht es das Herz, als er mitbekommt, wie andere Studenten über Jill herziehen und sie sich zwingt, tapfer zu sein. Eigentlich möchte er auf Distanz bleiben, weil er unglücklich in sie verliebt ist. Aber Mos Mitleid ist letztlich zu groß und er nimmt bewusst die Gefahr in Kauf, sich Jill emotional zu nähern. Er will seiner besten Freundin beistehen und überredet sie zu einem Ausflug an den See.

Mo und Jill verbringen Zeit miteinander

Damit soll sie auf andere Gedanken kommen. Tatsächlich verbringen Mo und Jill einen schönen Tag miteinander. Könnte es sein, dass sich jetzt etwas an dem schwierigen Verhältnis zwischen den beiden ändert?