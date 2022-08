Köln 50667: Mo hält seine Krankheit vor Jill geheim!

Mo will Jill in der neuen Folge von „Köln 50667“ an etwas gemäßigtere Aktivitäten gewöhnen, weil er aufgrund seiner Herzprobleme kürzertreten muss. Sie darf aber auf keinen Fall etwas von seiner Krankheit erfahren. Das gibt Mo auch Hannes noch einmal deutlich zu verstehen.

Mo passt es gar nicht, als Jill und Beasty nach einer durchfeierten Nacht bestens gelaunt zurückkehren – schließlich wäre er auch allzu gern dabei gewesen. Weil ihm sein krankes Herz einen Strich durch die Rechnung macht, will er Jill für den aktuellen Tag zu einem ruhigen Date einladen. Sie ist zwar irritiert, weil sie doch eigentlich alle Wakeboard fahren könnten, sagt dann aber zu.

Jill darf nichts von der Krankheit von Mo erfahren

Gegenüber Hannes gibt Mo zu, dass er Jill an etwas gemäßigtere Aktivitäten gewöhnen möchte – Hauptsache, sie erfährt nichts von seiner Krankheit. Denn wer will schon einen halben Invaliden zum Freund? Hannes kann Mos Bedenken kaum nachvollziehen, aber die Botschaft ist klar: Kein Wort zu Jill!