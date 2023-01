Köln 50667: Mo bringt Jill in die Psychiatrie!

Schweren Herzens will Mo seinen Plan durchziehen und Jill in der neuen Folge von „Köln 50667“ in die Psychiatrie bringen. Doch sie verschwindet spurlos. Mo sucht nach ihr und ist erleichtert, als sie im Hostel auftaucht. Während er mit ihr spricht, kommt es zur Katastrophe.

Auch wenn es Mo das Herz bricht, kommt er an der Tatsache nicht vorbei, dass Jill professionelle Hilfe braucht. Mos Plan, sie in eine Psychiatrie einweisen zu lassen, geht allerdings direkt schief. Jill kann entkommen und klaut dabei auch noch die Handtasche von Tess. Für Mo ist das ein Schock, den er kaum verarbeiten kann. Er hat einen kurzen Streit mit Tess und macht sich dann direkt wieder auf sie Suche nach Jill. Seine Bemühungen bleiben erfolglos.

Jill fühlt sich von Mo verraten

Plötzlich erreicht ihn ein Anruf von Tess, die ihm mitteilt, dass Jill sich im Hostel aufhält. Mo ist zunächst erleichtert und hofft, endlich mit ihr reden zu können. Tatsächlich macht es zunächst den Eindruck, als wäre Jill für seine Argumente empfänglich. Doch dann folgt der absolute Albtraum: Jill fühlt sich von Mo verraten. Sie tritt die Flucht an und springt über ein Geländer in die Tiefe.