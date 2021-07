Köln 50667: Meike und Jan kommen sich näher!

Meike versucht in der neuen Folge von „Köln 50667“ mit Jans Hilfe krampfhaft ihren Liebeskummer zu bekämpfen. Im Wald lernen die beiden eine geheimnisvolle Frau kennen, die ihnen unkonventionelle Maßnahmen zur Frustbewältigung beibringt. Dabei kommen sich Meike und Jan nahe.

Meike platzt die Hutschnur, als sie von Vinces neuer Liebe erfährt – und das nicht durch ihn, sondern durch Sam. Grund genug für Meike, Vinces geliebtes Board zu zerstören. Das Einzige, was sie damit jedoch zunächst kaputt bekommt, ist Jans Nase. Er nimmt es ihr nicht übel. Ganz im Gegenteil: Jan ermutigt sie sogar, mit ihm auf den Campingplatz zu kommen, um dort mal so richtig freizudrehen. Gesagt, getan.

Meike wird von einer Nackten attackiert

Meike ist mit Jan im Wald gelandet und lässt dort ordentlich Luft aus dem Kessel. Sie versucht es zumindest, denn irgendwie will der Frust nicht verschwinden. Erst recht nicht, als sie von einer fremden Nackten damit konfrontiert wird, dass solche Frustbewältigungsversuche voll für die Katz sind. Jan bleibt aber optimistisch und hat eine neue Idee: Meike sollte Vince ein Bild von dem zerhackten Board schicken und ihn anrufen. Und tatsächlich. Sie trennt sich am Telefon nochmal so richtig von ihm und genießt eine Sekunde lang den Triumph. Bis sie merkt, dass Vince das offensichtlich voll am Allerwertesten vorbeigeht. Da hilft wohl nur noch Alkohol – sofern Alkohol wirklich helfen kann.

Immerhin sorgt er dafür, dass Meike und Jan vor dem Tipi der fremden nackten Frau landen, und sogar noch mehr. Meike und Jan lassen sich auf die unkonventionellen Frustbewältigungsmethoden der Ulrike Stein ein, inklusive berauschendem Kräutertee und einer Runde „Spezial-Yoga“ – mit riesigem Erfolg. Auch wenn sich Meike und Jan dadurch sehr nahekommen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.