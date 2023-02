Köln 50667: Meike und Carlo landen im Bett!

Nachdem Meike und Carlo in der neuen Folge von „Köln 50667“ Sex hatten, gehen sie unterschiedlich mit der Situation um. Während Meike sich nun doch mehr vorstellen kann, sieht Carlo das Ganze pragmatisch. Er schlägt ihr vor, die Nacht zu vergessen und Freunde zu bleiben.

Nun ist es passiert: Meike und Carlo hatten Sex. Meike ist am Morgen danach mit der Situation etwas überfordert. Wegen Lisa und wegen eines Problems in der 51 kommt es aber erst einmal nicht zu einer direkten Aussprache zwischen den beiden.

Meike könnte sich mit Carlos mehr vorstellen

Meike vertraut sich Sam an und zeigt sich überzeugt, dass sie nun doch zu Carlo gehört. Carlo hingegen will die gemeinsame Nacht im Gespräch mit Ben nicht überbewerten. Später schlägt er Meike vor, den Sex einfach zu vergessen und weiterhin Freunde zu bleiben. Sie weiß im ersten Moment nicht, was sie dazu sagen soll. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.