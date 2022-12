Köln 50667: Meike ist am Ende! Carlo will die Stadt verlassen

Die Gefühlswelt von Meike ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ völlig aus den Fugen geraten. Sie muss immer wieder an Carlo denken. Nachdem er sich zunächst dagegen gesträubt hat, will er Köln nun doch zumindest vorübergehend verlassen. Meike ist unsicher: Will sie das wirklich?

Carlo will nicht akzeptieren, dass Meike angeblich keine Gefühle für ihn hat und ihn seiner Meinung nach völlig unüberlegt aus der Stadt jagen will. Meike wird durch seine Worte völlig aus der Bahn geworfen, auch wenn sie das nicht zugeben will. Um Ordnung in ihre durcheinandergewirbelte Gedanken- und Gefühlswelt zu bringen, meldet sie sich erst einmal krank.

Sie muss immer wieder an Carlo denken. Der wiederum beschließt, nun doch Meikes Wunsch nachzukommen und Köln zumindest vorübergehend zu verlassen. Meike kommt ins Grübeln: Will sie das wirklich? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.