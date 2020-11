Köln 50667-Comeback: Diana Schneider kehrt als Sam zurück!

Das ist echt mal eine Überraschung! Diana Schneider ist vor rund vier Jahren bei “Köln 50667” ausgestiegen. In der erfolgreichen RTLZWEI-Daily verkörperte die Beauty der Sam. Nun kehrt sie wieder ans Set zurück!

Für die Fans war es eine schreckliche Nachricht: Diana Schneider zählte damals zu den beliebtesten Darstellerinnen bei “Köln 50667” – doch vor vier Jahren kehrte sie der Serie den Rücken. Umso mehr dürfte sich die Community freuen, dass die Darstellerin als Sam wieder in die Daily zurückkehrt.

Diana Schneider kehrt als Sam zurück

“Ich habe im Dezember auf der Weihnachtsfeier der Produktionsfirma gesungen und wurde dort gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte. Wir haben uns dann im Januar getroffen und alles besprochen”, sagt Diana Schneider in einem Interview mit der Bild-Zeitung. In dem Gespräch verriet die Beauty auch, wie die ersten Drehtage waren: “Nein, ich habe mich sehr gefreut. Da ich an meinem ersten Tag mit Menschen gedreht habe, die ich bereits von früher kannte, war ich voller Vorfreude.”

Es gab auch einige Dinge, welche Diana Schneider vermisst hat: “Die alten Charaktere haben mir sehr gefehlt, und natürlich Andree, mein bester Freund. Außerdem habe ich auch viele Realisatoren vermisst und den Alltag mit ihnen am Set.” Die Fans müssen gar nicht so lange warten, bis sie wieder in der Serie zu sehen ist: Die erste Folge läuft nämlich schon am 9. November um 18:05 Uhr.

Zuletzt war Diana Schneider übrigens als Sängerin unterwegs – damit habe sie sich einen Lebenstraum erfüllt. Sie habe auf mehreren Events gesungen. Mit dem Zauberkünstler-Duo “Ehrlich Brothers” war sie zuletzt auch auf Tour. Nun will sie wieder als Schauspielerin durchstarten, aber ihre Musikkarriere gibt sie keinesfalls auf. RTLZWEI zeigt “Köln 50667” täglich um 18:05 Uhr. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.

