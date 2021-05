Köln 50667: Mega-Ärger für Jill!

Jill lässt sich bei „Köln 50667“ von einem Dämpfer bei der Praktikumssuche nicht entmutigen. Tatsächlich hat sie schon bald Erfolg und findet einen Platz in einer Werkstatt. Am ersten Arbeitstag dort gibt es allerdings gleich Ärger mit den neuen Kollegen.

Als wären die Seitenhiebe von Patrick, Kevin und Co. in letzter Zeit nicht schon nervig genug gewesen, folgt in Form einer Praktikumsabsage sofort der nächste Dämpfer für Jill. Diesen will sie allerdings, u.a. weil Lucy zusätzlich zu dem Geblubber der Jungs mit ihrer Zusage prahlt, nicht so einfach hinnehmen. Jill gibt vor allen Beteiligten vor, ebenfalls einen Praktikumsplatz gefunden zu haben.

Jill zofft sich mit den neuen Kollegen

Grund genug für sie, jetzt alles zu geben und tatsächlich eine Stelle zu finden. Das ist jedoch schwerer als gedacht. Erst nach unzähligen weiteren Absagen findet sie dank ihres Dickschädels eine Werkstatt, die sie einstellt. Das Glück ist aber trotzdem nicht ganz auf ihrer Seite. Denn mit ihren neuen Kollegen kommt sie alles andere als gut zurecht. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.