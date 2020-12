Köln 50667: Marc und Jule harren in ihrem Versteck aus!

Seit Tagen harren Marc und Jule bei “Köln 50667” in ihrem Versteck aus. Gefälschte Ausweise, die Marc besorgen will, sollen ihnen nun die Flucht ermöglichen. Allerdings ahnen die beiden noch nicht, dass sie in der Waldhütte nicht unentdeckt geblieben sind.

Bei Marc und Jule sitzt am Morgen der Frust tief, nachdem sie jetzt schon tagelang in der Waldhütte ausharren und sich vor den Gesetzeshütern verstecken. Marc fasst den Entschluss, neue gefälschte Ausweise für sie zu besorgen, damit sie endlich ihre Flucht über die deutsche Grenze antreten können. Während Marc Glück hat, dass Patrick ihm einen Kontakt besorgen kann, sucht Jule ihren Ehemann.

Marc und Jule werden beobachtet

Sie hat seine hinterlassene Nachricht nicht gesehen. Im Wald wird sie fast von einer herumstreunenden Gestalt entdeckt. Als Marc zurück ist, keimt in beiden neue Hoffnung auf. Sie lieben sich im Schein des prasselnden Kaminfeuers. Dabei bemerken Marc und Jule allerdings nicht, dass sie für einen kurzen Moment durch das Fenster beobachtet werden.