Köln 50667: Marc und Jan wollen Jule finden!

Marc und Jan machen sich bei “Köln 50667” auf den Weg von Polen nach Bratislava, um Jule zu finden. Nachdem ihr Taxi den Geist aufgegeben hat, wollen sie auf den Bus umsteigen. Doch der ist gerade abgefahren – mit Jule. Spontan klauen die beiden ein Auto.

Auf der Suche nach Jule haben Marc und Jan in einer Pension in Polen Erfolg: Die Betreiber erkennen sie auf einem Foto wieder. Doch leider erfahren die beiden auch, dass Jule angeblich bereits per Bus weitergereist ist. Marc und Jan ahnen nicht, dass der Bus ausgefallen ist und sie sich noch immer in der Stadt aufhält. Beim Ticketverkäufer finden sie heraus, dass Jule wahrscheinlich nach Bratislava unterwegs ist und wollen sofort hinterher.

Marc und Jan nehmen die Verfolgung auf

Doch das Taxi streikt und die Reparatur würde zu lange dauern. So bleibt ihnen nichts übrig, als zum Busbahnhof zurück zu hetzen – wo der Bus leider gerade weg ist. Der Ticketverkäufer erzählt ihnen jedoch, dass er die Frau, die sie suchen, in genau jenem Bus gesehen hat. Marc und Jan klauen in einer Kurzschlussreaktion ein Auto, um die Verfolgung aufzunehmen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.