Köln 50667-Marc: Schwerer Unfall auf der Flucht!

Jule wird fast bei Diebstahl erwischt

Jule und Marc stecken auf dem Bauernhof schon am frühen Morgen bis zum Hals in schweißtreibender Arbeit. Doch Marc verletzt sich ernsthaft, als er sich das Bein an der rostigen Kante eines Traktors aufschlitzt. Da Marc und Jule weiterhin auf der Flucht sind, können sie auf keinen Fall einen Arzt aufsuchen. Stattdessen beschließt Jule, Medikamente und Verbandszeug in einer Apotheke zu besorgen. Doch aus dem Vorhaben wird eine Diebstahl-Aktion, bei der sie beinahe erwischt wird. Nachdem Jule Marcs Bein provisorisch verarztet hat, steht plötzlich die Polizei vor der Tür.