Köln 50667: Mara will Schnee-Eule behalten!

Mara will die Schnee-Eule Bob in der neuen Folge von „Köln 50667“ unbedingt behalten. Doch die WG ist für ein wildes Tier nicht geeignet. Als Bob ihn beißt, ist auch bei Hannes das Maß voll. Er befürwortet, dass Jill und Mo die Eule in die Obhut von Tierschützern geben.

Schnee-Eule Bob hat die WG gewaltig auf den Kopf gestellt. Mara besteht trotzdem nach wie vor darauf, das Tier zu behalten. Hannes schließt sich ihrer Meinung an, obwohl er eigentlich findet, dass Mo und Jill recht haben. Die beiden finden nämlich, dass Bob bei Tierschutz-Spezialisten besser aufgehoben wäre. Hannes hat jedenfalls erst einmal bei Mara einen Stein im Brett, weil er sie unterstützt hat.

Schnee-Eule passt in keine WG

Doch nach und nach muss er einsehen, dass eine Schnee-Eule einfach nichts in einer Großstadt-WG zu suchen hat. Nach einem Biss in den Hintern lässt Hannes dann doch zu, dass Bob von Jill und Mo zu den Tierschützern gebracht wird. Ob Mara Verständnis dafür hat? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667".