Köln 50667: Lucy zieht einen Schlussstrich!

Bei „Köln 50667“ hatte Lucy zuletzt schon ziemlich viel Streß. Nun kommt auch noch eine Depression dazu, welche ihr ordentlich zu schaffen macht. Doch dann kommt sie auf eine Idee.

Lucy steckt in einer massiven Winter-Depression, aus der sie selbst der gute, alte Freddy nicht herausreißen kann. Es bleibt nur eine Lösung: Sie muss eine Weile raus aus Köln. Ein Trip zu Dana nach Hawaii, ja das wär’s! Doch dafür hat sie zu wenig Geld.

Lucy will Köln verlassen

Lucy stellt frustriert fest, dass sie die Lust am Leben in Köln irgendwie verloren hat. Zwar schafft es ihr Freund Freddy, sie durch eine liebevolle Aktion kurzzeitig aus ihrer Winter-Depression herauszuholen, doch an der Grundsituation hat sich trotzdem nichts geändert. Daher fasst Lucy schließlich doch den Entschluss, die Domstadt eine Zeit lang zu verlassen. Am liebsten würde sie zu Dana nach Hawaii reisen – wenn denn die Flüge nur nicht so entsetzlich teuer wären.