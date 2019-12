Köln 50667: Lucy macht Beate eine Ansage!

Das Verhalten von Beate kränkt Horst bei „Köln 50667“ zutiefst – das wiederum lässt Lucy nicht kalt. Sie will dem väterlichen Freund helfen und nimmt sich seiner an. „Cooler“ soll er mit ihrer Hilfe werden – aber so richtig funktioniert das leider doch nicht.

Lucy liest ihrer Mutter die Leviten, weil es sie traurig macht, dass Horst durch Beates Schuld so leiden muss. Danach beschließt sie, dem armen Mann unter die Arme zu greifen. Als erstes stylt sie ihn um und übt mit ihm, abgebrühter zu werden, damit er Beate um den Finger wickeln kann.

Horst kann einfach nicht cool sein

Nach der Maßnahme ist Lucy stolz auf den „harten“ Horst und glaubt, dass ihr Plan aufgehen wird, während der verzweifelte Horst feststellt, dass er einfach nicht cool sein kann. Er glaubt nicht, dass das noch etwas wird – Lucy hingegen ermutigt ihn und hofft, dass sie doch richtig lag. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.