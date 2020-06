Köln 50667-Luca & Oskar: Brisantes Handy-Video aufgetaucht!

Dank des Supports von Oskar gelingt es Luca bei „Köln 50667“ nach einer wahnwitzigen Aktion, das Drogenpaket in letzter Minute abzuliefern. Die Erleichterung ist groß, doch Luca ahnt nicht, dass die nächste Herausforderung bereits auf ihn und Oskar wartet.

Obwohl Luca und Kevin die ganze Nacht nach dem Drogenpaket gesucht haben, wird schnell klar, dass es nirgends im Kiosk zu finden ist. Erst als Luca in der Schule ist und Kevin durch Beates auffällige Art hinter den Verbleib des Paketes kommt, scheint die Lösung zum Greifen nah.

Allerdings hat Luca nicht mit seinem Lehrer gerechnet, der ihm einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Zum Glück hat er aber seinen Kumpel Oskar an seiner Seite, der Luca durch einen raffinierten Plan hilft, das Paket doch noch rechtzeitig zu übermitteln. Und obwohl die Sache ziemlich knapp war, ist Luca am Ende sehr erleichtert. Denn jetzt ist er endlich aus der Szene raus!

Samantha nimmt Handy-Video auf

Doch das nächste Problem klopft bereits an der Türe: Es handelt sich um die intrigante Samantha, die ein Handy-Video aufgenommen hat, in dem Oskar heimlich den Feuermelder auslöst. Sie droht: Sollten die Jungs nicht den ein oder anderen Schein rüberwachsen lassen, wird der brisante Clip an den Lehrer geschickt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.