Köln 50667-Luca & Cleo: Polizeieinsatz!

Luca bricht mit Cleo bei “Köln 50667” in deren Familienauto zum Kurztrip nach Holland auf – aber nicht ohne Hintergedanken: Er will Drogen über die Grenze schmuggeln. Die nichtsahnende Cleo schöpft erst Verdacht, als sie in eine Polizeikontrolle geraten.

Oskar bekommt durch Zufall mit, dass Cleos und Lucas Kurztrip nach Holland eigentlich nur dazu dient, Lucas neue Machenschaften zu decken. Da dieser beschlossen hat, nicht mehr nur Drogen zu verticken, sondern nun auch große Mengen über die Grenze zu schmuggeln, hat er sich Cleo und deren Familienauto als perfekte Tarnung ausgedacht. Luca glaubt, dass sie so nicht kontrolliert werden.

Oskar ist sauer

Oskar macht sich Sorgen um Cleo und versucht sie zu warnen. Doch als er sie nicht erreicht und Luca dann auch noch ein glückliches Pärchen-Selfie postet, wird Oskar sauer. Soll Cleo doch in ihr Unglück rennen! Cleo muss unterdessen mit ansehen, wie ihr Auto von zwei Polizisten inspiziert wird. Als Luca darauf panisch reagiert, hat Cleo einen schlimmen Verdacht und stellt ihn zur Rede: Hat er Drogen im Auto versteckt? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.