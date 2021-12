Köln 50667: Lisa und Hannes verbringen eine Nacht!

Lisa fährt mit Hannes in der neuen Folge von „Köln 50667“ zur Bio-Exkursion. Doch sie kommen nicht an. Der Bulli bleibt im Wald liegen, weil Hannes das Tanken vergessen hat. Da alle anderen Lösungsversuche scheitern, bleibt den beiden keine Wahl: Sie übernachten im Bulli.

Mit einem mulmigen Gefühl startet Lisa am Morgen zusammen mit Hannes in dessen Bulli zur Bio-Exkursion. Anfangs ist die Stimmung auf der Fahrt sehr angespannt, bis Hannes Lisa zum gemeinsamen Singen animiert, was beiden tierisch Spaß macht. Da die Autobahn gesperrt ist, fahren sie über die Landstraße, wobei Lisa eine Abkürzung entdeckt. Hannes hat allerdings den Wagen nicht vollgetankt, was dazu führt, dass sie ohne Benzin mitten im Wald stehenbleiben.

Zoff zwischen Lisa und Hannes

Es kommt zum Streit. Hannes und Lisa machen sich vergeblich auf die Suche nach einer Tankstelle. Als sie zum Bulli zurückkehren, rufen sie bei einer nahegelegenen Werkstatt an, wo ihnen Hilfe versprochen wird. Doch auch nachdem sie mit Daschas liebevoll gepackten Care-Paketen ein kleines Picknick veranstaltet haben, ist die Hilfe immer noch nicht da. Lisa und Hannes ergeben sich ihrem Schicksal: Sie müssen die Nacht im Bulli verbringen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.