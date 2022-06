Köln 50667: Lilli will ihre Ruhe vor Chico!

Chico will in der neuen Folge von „Köln 50667“ die gemeinsame Arbeit im Boxclub nutzen, um Lilli zu zeigen, dass er ein guter Mensch ist. Davon erhofft er sich auch bessere Chancen auf eine Versöhnung mit Jenny. Doch Lilli will einfach nur von ihm in Ruhe gelassen werden.

Lilli arbeitet nun ebenfalls im Boxclub. Chico will die Gelegenheit nutzen, um ihr zu zeigen, dass er ein guter Mensch ist. Er weiß, dass seine Chancen, sich mit Jenny zu versöhnen, größer sind, wenn er auch Lillis Sympathie zurückgewinnt. Doch Lilli macht gleich klar, dass sie absolut kein Interesse daran hat, sich mit Chico gut zu verstehen.

Chico kommt bei Lilli nicht weiter

Er soll sie ganz einfach in Ruhe lassen. Chico merkt schnell, dass er mit seiner extremen Nettigkeit wirklich nicht weiterkommt, weshalb er sich eine andere Strategie einfallen lässt. Dabei handelt es sich um einen typischen Chico-Plan, der erneut nach hinten losgeht.