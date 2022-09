Köln 50667-Lilli und Chico: Liebesspiel im Park!

Lilli und Chico begleiten Paco in der neuen Folge von „Köln 50667“ zu seinem Date im Park. Dort werden die beiden nach einem Streit aber so heiß, dass sie im Gebüsch verschwinden und Sex haben. Paco ist sauer und Lilli fragt sich, ob mit ihr und Chico etwas nicht stimmt.

Lilli schüttelt es, als Chico ihr zärtliche Worte ins Ohr säuselt und zur Sache kommen will. Sie steht einfach nicht auf die Romantik-Nummer. Erst als die beiden sich wieder richtig fetzen, wird sie heiß. Doch Paco grätscht dazwischen. Er will Lilli und Chico als Wingman und Wingwoman bei seinem Spontan-Date im Park dabeihaben. Widerwillig sagen sie zu.

Lilli und Chico haben Sex nach Streit

Da Lilli immer noch Lust auf Sex hat und es Chico ähnlich geht, landen die beiden allerdings nach einem weiteren kleinen Streit im Gebüsch und fallen übereinander her. Damit ruinieren sie das Date von Paco. Der ist stinksauer, woraufhin Lilli und Chico sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Wenig später haben die beiden schon wieder Sex. Lilli fragt sich nach der zweiten scharfen Nummer des Tages, ob etwas mit ihnen nicht stimmt. Brauchen sie und Chico tatsächlich immer Streit oder einen anderen Kick, um in Fahrt zu kommen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.