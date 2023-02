Köln 50667: Lilli kann Chico nicht verzeihen!

Lilli kann Chico in der neuen Folge von „Köln 50667“ nicht verzeihen, dass er sich mit Charlie und Mathilda nach Spanien absetzen wollte. Auch bei der Karnevalsfeier in der WG geraten die beiden wieder aneinander. Chico reagiert trotzig. Er flirtet mit der neuen Nachbarin.

Zwischen Chico und Lilli herrscht auch weiterhin dicke Luft – obwohl sie sich eigentlich nach wie vor lieben. Chico schafft es einfach nicht mehr, an Lilli heranzukommen. Sie kann und will ihm nicht verzeihen, dass er mit Charlie und Mathilda nach Spanien abhauen wollte.

Chico gerät mit Lilli erneut aneinander

Als Chico mit Jan und Olli in der WG Karneval feiern will, rasselt er einmal mehr mit Lilli aneinander. Chico weiß langsam nicht mehr, was er machen soll. Aus Trotz lässt er sich auf einen Flirt mit der neuen Nachbarin ein. Ob das eine gute Idee ist? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.