Köln 50667: Lilli erwischt Chico und Jenny!

Lilli findet in der neuen Folge von „Köln 50667“ heraus, dass Jenny in Köln ist – und zwar bei Chico in der WG. Sie erwischt die beiden zusammen im Bett. Lilli stellt Jenny ein Ultimatum: Ihre Freundschaft hat nur dann eine Chance, wenn sie Chico aus ihrem Leben verbannt.

Nachdem sie Chico begegnet ist, hat Lilli den Verdacht, dass Jenny vielleicht doch noch in Köln und bei ihm in der WG ist. Sie will Chico zur Rede stellen, erwischt ihn jedoch nur in flagranti mit sich selbst. Lilli schämt sich für ihre Unterstellungen. Als sie Jenny anrufen will, klingelt deren Handy allerdings im Wohnzimmer der WG.

Die Situation eskaliert komplett

Lilli stürmt ein zweites Mal in Chicos Zimmer und erwischt die beiden nun zusammen im Bett. Die Situation eskaliert. Jenny macht der verletzten und verärgerten Lilli aber klar, dass sie sie nicht verlieren will. Daraufhin stellt Lilli ihr ein Ultimatum: Ihre Freundschaft hat nur dann noch eine Chance, wenn Jenny Chico komplett aus ihrem Leben verbannt.