Köln 50667: Liebes-Aus bei Bo und Leonie?

Bei „Köln 50667“ merkt Bo, dass in der Beziehung mit Leonie aktuell komplett die Luft raus ist. Wahrscheinlich waren sie in letzter Zeit zu viel mit dem Label beschäftigt. Um Quality-Time mit Leonie verbringen zu können, organisiert Bo spontan einen Tag am Pool.

Als Bo versucht, mit Leonie auf Tuchfühlung zu gehen, blockt diese alle Annäherungsversuche ab und konzentriert sich stattdessen nur auf die Arbeit am gemeinsamen Label. Bo ist verunsichert und vermutet, dass Leonie überarbeitet ist. Sie brauchen wirklich beide mal Abstand vom Label.

Bo will den Tag mit Leonie verbringen

Nach dem gestrigen Reinfall beschließt Bo deshalb kurzerhand, den Tag am Pool mit Leonie und den WGlern zu chillen. Sie hofft, dass Leonie endlich mal abschalten kann, muss aber ernüchtert feststellen, dass sie die kleine Auszeit kaum genießt und sich lieber wieder an die Arbeit macht. Leicht genervt lenkt Bo sich daraufhin mit Toni ab, der Kokosnüsse öffnen will. Beim Versuch, ihm zu helfen, kommt es zur Katastrophe. Werden sich Bo und Leonie wieder zusammenraufen oder kommt es sogar zum Liebes-Aus? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.