Köln 50667: Leonie zieht Konsequenzen!

Leonie möchte Kevin in der neuen Folge von „Köln 50667“ gerne aus dem Weg gehen. Es ergibt sich allerdings, dass die beiden einen Tag miteinander verbringen. Dabei wird Leonie wieder klar, dass sie mehr als freundschaftliche Gefühle für Kevin hat. Sie zieht die Konsequenzen.

Leonie hat zwar vorgegeben, ihre Verliebtheit überwunden zu haben und doch nur gut Freund mit Kevin zu sein, will ihm aber doch am liebsten aus dem Weg gehen. Der Zufall will es jedoch, dass sie und Kevin sich durch die Rettung eines kleinen Hundes aus einem Altkleider-Container wieder näherkommen.

Leonie hat Gefühle für Kevin

Leonies Herz schlägt immer höher, als sie sieht, wie süß Kevin mit dem Tier umgeht. Als sie merkt, dass sie wieder beginnt, die Gewalt über ihre Gedanken und Gefühle zu verlieren, macht sie Kevin klar, dass sie auf Abstand gehen muss – just in dem Moment, als er denkt, sie seien wieder Best Buddys. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.