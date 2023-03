Köln 50667: Leonie will die Stadt verlassen!

Das Verhältnis zwischen Leonie und George ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ angespannt. Seit dem letzten Sex versucht sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Der Versuch einer Aussprache misslingt. Leonie weint sich bei Paco aus und denkt sogar über einen Abschied aus Köln nach.

Leonie geht George seit dem letzten Sex so gut es geht aus dem Weg. Sie fühlt sich verletzt, als George sie plötzlich übertrieben kumpelhaft behandelt. Tess rät Leonie, eine Rolle rückwärts zu machen und sich wieder auf die Affäre einzulassen. Sie ist der Überzeugung, dass George dann schon checken wird, dass er Leonie will. George kapiert indessen erst durch Michelle, wie unsensibel er sich verhalten hat. Daraufhin will er sich bei Leonie entschuldigen.

Aussprache zwischen Leonie und George

Während der Aussprache reden Leonie und George jedoch völlig aneinander vorbei. Es kommt zu einem Missverständnis, das in einer heftigen Demütigung für Leonie endet. Sie heult sich bei ihrem besten Freund Paco aus, dem es auf dem Schiff richtig gut geht. Er bietet Leonie an, für sie nach einem Job zu fragen, damit sie zu ihm kommen kann. In ihrer Verzweiflung denkt Leonie tatsächlich darüber nach. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.