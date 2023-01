Köln 50667: Leonie unterstützt Kaspar bei seiner Flucht!

Leonie muss Kaspar in der neuen Folge von „Köln 50667“ gezwungenermaßen bei dessen Flucht ins Ausland unterstützen. Auch Sherin ist mit dabei, der es unterwegs immer schlechter geht. Als sie in einem Motel absteigen, nimmt Leonie Kontakt zu Alice auf. Die Situation eskaliert.

Kaspar will sich mit seiner Tochter Sherin ins Ausland absetzen und zwingt Leonie dazu, den Fluchtwagen zu fahren. Unterwegs geht es der Kleinen zunehmend schlechter. Dennoch schafft Leonie es zunächst nicht, Kaspar davon zu überzeugen, Sherin in ein Krankenhaus zu bringen. Auch als sie von der Polizei angehalten werden, kann Leonie die Beamten nicht auf ihre Notsituation aufmerksam machen.

Die Situation gerät außer Kontrolle

Als Kaspar endlich nachgibt und mit den beiden in einem Motel absteigt, gelingt es Leonie, Kontakt zu Alice aufzunehmen. Sie übermittelt ihren Standort per Handy. Doch Kaspar bekommt mit, was Leonie gerade tut. Die Situation eskaliert. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.