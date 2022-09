Köln 50667-Leonie und Paco: Der Streit eskaliert!

Leonie und Paco geraten in der neuen Folge von „Köln 50667“ im Brautmodenladen aneinander. Die aufgeheizte Atmosphäre überträgt sich auf zwei Kundinnen, die sich wegen eines Brautkleids zoffen. Nun ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, damit der Streit nicht eskaliert.

Im Brautmodengeschäft geraten Leonie und Paco kurz vor Arbeitsbeginn aneinander. Paco sorgt nämlich dafür, dass Leonie in Kaspars Gegenwart beinahe in eine sehr unangenehme Situation gerät. Doch dann stehen schon die ersten beiden Kundinnen auf der Matte. Dabei handelt es sich um zwei beste Freundinnen, die obendrein eine Doppelhochzeit planen.

Die Stimmung ist angespannt

Angesichts dieser Herausforderung haben Leonie und Paco einfach keine Möglichkeit, sich in Ruhe auszusprechen. Von daher bleibt die Stimmung angespannt. Leider überträgt sich das auf alle Anwesenden und so kommt es auch zwischen den beiden Bräuten zum Streit. Grund des Zoffs ist selbstverständlich ein Brautkleid. Nun muss dringend eine einvernehmliche Lösung her, sonst droht die Auseinandersetzung zu eskalieren. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.