Köln 50667: Leonie packt mit der Wahrheit aus!

Leonie fühlt sich in der neuen Folge von „Köln 50667“ belastet und will reinen Tisch machen: Nico und Lilli sollen sich so schnell wie möglich eine eigene Wohnung suchen. Für Nico ist das in Ordnung. Aber die nichtsahnende Lilli macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Leonie versucht, nach dem großen Schock mit Nico und Lilli den beiden aus dem Weg zu gehen. Doch die ahnungslose Lilli macht einen Strich durch die Rechnung und teilt das vermeintliche Geheimnis mit ihr. Nachdem die beiden Frauen den Vormittag miteinander verbracht haben, wird Leonie klar, dass es so nicht weitergehen kann: Sie hat gegenüber Lilli ein schlechtes Gewissen und quält sich mit der ganzen Situation.

Leonie ist mit der Situation unglücklich

Entschlossen macht sie Nico die Ansage, dass er und Lilli sich so schnell wie möglich um eine eigene Wohnung kümmern müssen. Das hat Nico zwar schon getan, doch er und Leonie haben erneut die Rechnung ohne Lilli gemacht.