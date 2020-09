Köln 50667: Leonie hat sich in Olli verliebt!

Leonie verbringt bei “Köln 50667” viel Zeit mit Olli und sieht ein, dass sie sich wohl neu in ihn verliebt hat. Toni empfiehlt ihr, offen darüber zu sprechen. Doch es kommt ganz anders: Johanna will ihren Verlobten verlassen und mit Olli zusammen sein.

Leonie und Olli verbringen weiterhin viel Zeit miteinander und kommen sich nach einer Partynacht sehr nahe. Der Fast-Kuss wird von Toni unterbrochen, der checkt, dass zwischen den beiden mehr zu sein scheint. Darauf von ihm angesprochen, streitet Leonie zunächst ihre Gefühle ab.

Leonie hat Gefühle für Olli

Doch als es ein zweites Mal beinahe zum Kuss kommt, muss sie einsehen, dass sie sich vielleicht doch neu in Olli verliebt hat. Nach einem erneuten Gespräch mit Toni, der meint, dass da auch von Ollis Seite aus mehr ist, beschließt Leonie, mit Olli über ihr Verhältnis zueinander zu sprechen.

Doch scheinbar ist sie zu spät, denn in dem Moment taucht Ollis Jugendliebe Johanna in der WG auf und gesteht, dass sie einen Fehler gemacht hat, als sie ihn letzte Woche hat sitzen lassen. Sie will seinetwegen ihren Verlobten verlassen. Olli ist überglücklich, während Leonie am Boden zerstört ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.