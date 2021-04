Köln 50667: Leonie hat sich in Kevin verliebt!

Leonie versteckt sich bei “Köln 50667”, weil sie nicht zugeben will, dass sie sich in Kevin verliebt hat. Stattdessen denkt sie sich eine hanebüchene Geschichte von einem neuen Typen aus, der sie verlassen hat. Kevin glaubt Leonie und will für sie da sein.

Leonie versteckt sich noch immer vor ihren Gefühlen für Kevin bei Olli in der WG. Kevin wiederum macht sich Sorgen um die scheinbar verschwundene Leonie. Als Olli dies mitbekommt, macht er ihr klar, dass sie ihr Versteckspiel nicht ewig durchziehen kann.

Leonie denkt sich Geschichten aus

Die Ausrede von Leonie, wonach sie angeblich nach einem Date mit dem Typen nach Hause gegangen ist und seitdem nicht mehr aus dessen Bett kommt, wird mit jedem Tag hanebüchener. Sie sieht ein, dass sie ihren Gefühlswirrwarr mit Kevin klären muss – und bindet ihm dann doch nur den nächsten Bären auf. Angeblich war es toll mit dem Neuen, doch dann habe er sie wegen seiner Freundin abserviert.

Jetzt habe sie Liebeskummer und wolle allein sein. Doch Kevin lässt das nicht zu. Er hat sich in den Kopf gesetzt, jetzt genauso in ihrem Kummer für Leonie da zu sein, wie sie es für ihn war – nicht ahnend, dass ihr Herz jetzt noch mehr für ihn schlägt. Zu später Stunde, unter dem Einfluss von Rotwein, platzt es schließlich aus Leonie heraus: Sie hat sich in ihn verliebt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.